Am Joer 2021 hunn 51 Länner 700 Milliarden Euro fir d'Produktioun vu Kuel, Pëtrol an Äerdgas investéiert. Am Joer 2020 waren et nëmmen 380 Milliarden Euro.

Der OECD no géifen dës Investissementer am Joer 2022 nach klammen. Dëst, well d'Energiepräisser den Ament exorbitant deier wieren a mir ëmmer méi Energie verbrauche géifen. Doriwwer eraus géife vill Länner sech schwéier dinn, op nei a gréng Energien ëmzeklammen, wouduerch d'fossil Energien nach net u Relevanz verluer hätten, heescht et weider vum OECD.

Dem OECD-Generalsekretär Mathias Cormann no misst ee sech allerdéngs esou séier wéi méiglech no alternativen Energien ëmkucken, fir d'CO2-Neutralitéit och weiderhin usteieren ze kënnen. Kuel, Pëtrol an Äerdgas géifen de Wee an eng nohalteg Zukunft behënneren.

Iwwerdeems gëtt et och eng Energie-Ongerechtegkeet. Déi 51 Länner, dorënner all OECD-Member an d'G20-Memberen, déi esouvill a fossil Energien investéieren, verbrauchen och 85 Prozent vun de weltwäiten Energieressourcen.