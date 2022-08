D'Drogen, déi e Wäert vu 50 Milliounen Euro hunn, goufe vun engem Uebst-a Geméisfournisseur fonnt, nodeems dësen eng Bananneliwwerung krut.

Doropshin huet de Geschäftsmann direkt d'Police kontaktéiert. Déi däitsch Police huet d'Liwwerung méi genee ënnersicht an huet eng 660 Tute Kokain a Päckelcher vun engem Kilogramm fonnt. D'Policebeamten hunn d'Droge saiséiert.

De Beamten no sollen d'Droge an engem Schëff aus Kolumbien rageschmuggelt gi sinn an nëmmen iertemlecherweis a Brandenburg gelant sinn.