Dat seet den DWD, den däitsche Wiederdéngscht, deen en Dënschdeg de virleefege Bilan vum Summer wäert virstellen.

Dëse Summer ass also provisoreschen Zuelen no dee sonnegsten zanter dem Ufank vun den Opzeechnungen virun iwwer 70 Joer. 817 Sonnestonne wiere registréiert ginn an domadder méi wéi de Rekordsummer vu bis ewell, am Joer 2003, wou et knapp 794 Sonnestonnen an Däitschland gouf.

Och Météo france zitt en Dënschdeg e Summerbilan, dee ganz änlech dierft ausfalen. 3 Canicule-Phase goufen am Hexagon zanter Juni registréiert. Dat kéint leider opgrond vum Klimawandel eng nei Norm ginn, huet e Méindeg schonns d’Premierministesch Elisabeth Borne gemengt.

Och wann eise Planéit net nach weider méi waarm sollt ginn, ass eng Hausse vum Mieresspigel net méi ze evitéieren. Zu deem Fazit komme Wëssenschaftler an enger Etüd, déi se am Fachmagasinn "Nature Climate Change" publizéiert hunn. Schold wier, dass den décken Äispanzer a Grönland schmëlzt an dat net ze knapps.

An den nächste 75 Joer wäert de globale Mieresspigel deemno ëm iwwer 27 Zentimeter klammen. Wuel gemierkt, wann et net nach weider méi waarm gëtt. Sollt sech d’Schmëlze verstäerken, wiere bis zu knapp 80 Zentimeter dran.