Duerch déi hefteg Iwwerschwemmungen a Pakistan steet aktuell een Drëttel vum Land ënner Waasser. Bis ewell sinn 1.100 Mënsche gestuerwen.

Déi Vereenten Natiounen an déi pakistanesch Regierung hunn en Dënschdeg en Appell fir Nouthëllef an Héicht vun 160 Milliounen Dollar lancéiert, fir de Leit ze hëllefen, déi vun deem enormen Héichwaasser a Pakistan betraff sinn.

Domat sollen Iessen, proppert Waasser, Sanitäranlagen, Iwwergangsschoulen an e provisoresche Gesondheetssystem fir méi wéi 5 Millioune Mënsche bereet gestallt ginn, esou den UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Et misst verhënnert ginn, dass elo Krankheete wéi Cholera ausbriechen.

Duerch den aussergewéinlech heftege Monsun-Reen sinn a Pakistan zanter Juni ronn 1.130 Mënschen ëm d'Liewe komm. Méi wéi 33 Millioune Mënschen an domadder all siwenten Awunner sinn den Autoritéiten no vun den Iwwerschwemmunge betraff.

Spendenopruff vu Lëtzebuerger Organisatiounen

Caritas Lëtzebuerg huet en Dënschdeg e Spendenopruff gestart an d'Leit dozou opgeruff, fir Sue fir d'Leit a Pakistan ze spenden. Déi néideg Informatioune fannt Dir um Internetsite vun der Caritas. Och vun der Croix-Rouge ass et den Appell fir Suen ze spenden. Déi néideg Informatioune fannt Dir hei.