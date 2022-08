De franséische President Emmanuel Macron huet fir e Freideg eng Drénglechkeetssëtzung vum nationale Verdeedegungs- a Sécherheetsrot aberuff.

Do soll de Point iwwert déi aktuell Situatioun gemaach ginn a sech op verschidden Zenarie fir den Hierscht a Wanter preparéiert ginn, heescht et aus dem Elysée. Well een net iwwert de Gas an d'Energiekris kéint schwätzen ouni iwwert Russland an de Krich an der Ukrain ze schwätzen, wieren och strategesch Sujeten, déi déi national Sécherheet betreffen, um Ordre du Jour, esou e Porte-Parole vun der Regierung. D'Diskussiounen am Conseil de défense sinn dann och geheim.