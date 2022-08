Nodeems d'Fär duerch e Brand an engem Killcontainer beschiedegt gouf, konnten déi nach ronn 270 Mënschen um Schëff zu Nynäshamn vu Bord goen.

E Brand, deen an engem Killcontainer um Autodeck vun der Fär Stena Scanida ausgebrach war, konnt zwar séier geläscht ginn, hat awer e Stroumausfall um Schëff ausgeléist. Wat dozou gefouert huet, datt d'Fär owes bei staarkem Wand op d'Insel Gotland zougedriwwen ass, wouduerch de Risk geklommen ass, datt d'Schëff op Grond hätt kënne lafen. Well d'Schëff, dat d'Stena Scandica a säin Zilhafe brénge sollt, zu deem Zäitpunkt nach ënnerwee war, hunn d'Rettungsekippen d'Evakuéierung vum Schëff ugefaangen.

Famillje mat Kanner an eeler Mënsche wiere wéi et heescht mat Helikoptere vu Bord bruecht ginn, bis d'Evakuéierung wéinst der Däischtert huet missen ofgebrach ginn. D'Noriichtenagence TT schreift iwwerdeem, datt eng 25 Mënschen op eng aner Fär bruecht goufen. Deemno sinn zu Nynäshamn iwwer 270 vun eigentlechen 299 Mënsche vu Bord gaangen, dorënner 241 Passagéier.

Kuerz virun der Küst vu Gotland war et der Crew awer nach gelongen, zwee Motoren un d'Lafen ze kréien, sou datt d'Fär aus eegener Kraaft a Richtung Nynäshamn fuere konnt. Zesumme mam "Schlepper" an der Küstewuecht, déi der Stena Scanidca beim Erafueren an den Hafen assistéiert hunn, konnt d'Fär a sengem Zilhafen uleeën an d'Mënsche vu Bord loossen. D'Stëmmung um Schëff wier roueg gewiescht an et wier kee blesséiert ginn.