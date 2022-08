De Ströbele, deen nach bis 2017 fir déi Gréng am Bundestag souz, soll sengen Affekoten no schonn e Méindeg u senger laanger Krankheet gestuerwe sinn.

Den Hans-Christian Ströbele ass allerdéngs net nëmmen duerch seng politesch Aktivitéit bekannt gewiescht. An den 1970er Jore war hien als Affekot fir d'RAF-Memberen aktiv. An de Prozesser huet hien ënner anerem den Andreas Baader, d'Gudrun Ensslin an d'Ulrike Meinhof vertrueden. Doduerch datt hien als Affekot vun den Terroristen an engem Prozess schëlleg geschwat gouf, fir den Terroriste-Grupp ënnerstëtzt ze hunn, gouf hien am Joer 1975 vu senger éischter Partei, der SPD, erausgeheit. 1978 huet hie sech dunn enger grénger Gruppéierung ugeschloss.

Doriwwer eraus huet de Ströbele och déi lénk Dageszeitung taz am Joer 1978 matgegrënnt.

De Ströbele souz am Ganzen 21 Joer fir déi Gréng am däitsche Bundestag.