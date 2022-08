Am Nordoste vu Spuenien si Knëppelsteng mat engem Duerchmiesser vun 10 Zentimeter erofgefall. De Bilan si 50 Blesséierter an een Doudesaffer.

Beim Doudesaffer handelt et sech ëm en 20 Méint aalt Meedchen aus der Stad La Bisbal d’Empordà, déi an der Provënz Girona läit. D'Meedche gouf en Dënschdegmëtteg wärend engem Stuerm vun engem grousse Knëppelsteen um Kapp getraff an uerg blesséiert. D'Kand konnt nach an d'Spidol bruecht ginn, mä do konnt him net méi mat Zäite gehollef ginn. D'Meedchen ass e Mëttwochmoien u senge Blessure gestuerwen.

Weider goufe 50 Mënsche wéinst liichte Blessuren an d'Spidol ageliwwert. Doriwwer eraus sinn eng sëllegen Autoen a Gebaier vun de Knëppelsteng beschiedegt ginn. D'spuenesch Regierung huet iwwerdeems weider Onwieder mat Knëppelsteng fir e Mëttwoch den Owend ugekënnegt.