Esou sollen d'Famillje vun den 11 israelesche Memberen, déi wärend dem Attentat ëmbruecht goufen, am Ganzen 28 Milliounen Euro als Entschiedegung kréien.

Der süddäitscher Zeitung no sollen 20 Milliounen Euro direkt vum Bund kommen, wougéint déi aner 8 Milliounen Euro vum Bundesland Bayern a vun der Stad München un déi Hannerbliwwe vun den Affer bezuelt solle ginn. Domadder hunn d'Affer 50 Joer op eng Decisioun am Hibléck op de Schuedensersaz misse waarden.

De 5. an de 6. September 1972 goufen 11 Sportler an Trainer vun der israelescher Delegatioun zu Fürstenfeldbruck bei München wärend der Olympiad vum palestinenseschen Terrorkommando ëmbruecht. Am Ufank sollten d'Membere vun de Familljen 200.000 Euro pro Famill als Entschiedegung kréien, wat vill Mënschen als Beleidegung opgefaasst hunn, well Däitschland sech d'Schold vum schlechte Sécherheetskonzept net agestoe wollt.

Bis ewell goufe 4,6 Milliounen Euro un d'Affer bezuelt. Déi aner 24 Milliounen Euro sollen nokommen, soubal d'Pabeieren ënnerschriwwe sinn.