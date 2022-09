D'Gewerkschaft Vereenegung Cockpit huet d'Tarif-Negociatioune mat der Lufthansa fir gescheitert erkläert an zu engem Streik e Freideg opgeruff.

D'Lufthansa hätt sech dës Woch zwar mat der Gewerkschaft fir Verhandlunge getraff, ma wéi et vum Spriecher vu Cockpit, dem Matthias Baier, heescht, hätt d'Fluchgesellschaft de Rendez-vous "net genotzt, fir sech mat enger verbesserter Offer op d'Fuerderunge vum Syndicat zouzebeweegen".

Deemno géinge Lufthansa a Cockpit nach ze wäit auserneeleien, wouduerch den Aarbechter just e weidere Streik bleiwe géing, fir hir gefuerdert Gehaltserhéijunge vu 5,5 Prozent dëst Joer an en automatiséierten Inflatiounausgläich vun nächstem Joer un duerchzesetzen.

D'Lufthansa huet e Freideg den Opruff zum Streik staark kritiséiert a gefuerdert, d'Negociatioune weiderzeféieren. Et hätt ee "kee Versteesdemech" fir den Appell vun der Vereenegung Cockpit, well een trotz Corona-Kris an onsécheren Aussiichte fir d'Weltekonomie eng "gutt a sozial ausgeglachen Offer gemaach" hätt. D'Fluchgesellschaft géing "alles maachen, fir d'Auswierkunge vun de Streikmesurë fir hir Fluchgäscht esou geréng wéi méiglech ze halen". D'Clientë vu Lufthansa si gebieden, sech reegelméisseg um Site vun der Airline iwwer Changementer z'informéieren.