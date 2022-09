Dräi Meter déif am Buedem gouf e Mëttwoch eng 250 Kilo schwéier Bomm entdeckt. Gebaier am Ëmkrees vun 300 Meter hu missen evakuéiert ginn.

Aarbechter sinn e Mëttwochmoie bei Aarbechten op eng Fligerbomm gestouss. Géint 20.30 Auer owes hunn Experten d'Bomm erfollegräich entschäerft. Am Virfeld hunn alleguerten d'Gebaier an engem Ëmkrees vun 300 Meter missen evakuéiert ginn. Eng 2.300 Mënschen aus knapp 1.700 Stéit ware betraff.

D'Bomm beim Tréierer Theater gouf eng dräi Meter ënnert dem Buedem entdeckt. En vue vun engem Chantier op där Plaz ware Loftbiller aus dem Zweete Weltkrich ausgewäert ginn, well d'Britten an d'Amerikaner Tréier am Dezember 1944 deels staark bombardéiert haten. Doropshi goufen eng Rei Punkten definéiert, wou nach Bomme kéinte leien, déi deemools net detonéiert sinn. An op enger vun deene Plaze gouf dann effektiv elo och eng Bomm fonnt.