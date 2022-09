Doriwwer eraus fuerdere si, datt déi saiséiert Dokumenter vun engem onofhängege Préiwer, engem sougenannte Special Master, ënnersicht solle ginn.

Bei der Razzia am Haus vum Donald Trump zu Mar-A-Lago goufen den 8. August jo bekanntlech geheim Dokumenter fonnt. Dës Dokumenter sollen op enger kierzlech verëffentlechter Foto vum FBI ze gesi sinn. D'Affekote vum Trump sinn der Meenung, datt d'Online-Setze vun der Foto e populistescht Manöver ass, wat e schlecht Liicht op de fréiere President werfe soll. Weider behaapte si, datt d'Perquisitioun vun der Villa onduerchsichteg an onnéideg war an datt se ouni rechtlech Grondlag duerchgefouert gouf.

Weider deele si mat, datt den Donald Trump gären hätt, datt d'FBI-Perquisitioun onofhängeg gepréift soll ginn. Dofir hätt hien eng Plainte op engem Bundesgeriicht agereecht. Ausserdeem hätt den Trump all d'Dokumenter, déi den FBI saiséiert huet, nees gären zeréck.