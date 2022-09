Zënter September 2020 verëffentlecht Taiwan reegelméisseg Donnéeën, wann déi taiwanesch Grenz am Loftraum souwéi am Séigebitt onerlaabt iwwerschratt gëtt.

E Mëwttwoch de Mëtten hat sech déi taiwanesch Arméi zu Wuert gemellt a gesot, datt wa chineesesch Kampffliger a Kampfschëffer iwwert déi taiwanesch Grenz komme géifen, een eng Konter-Attack lancéiere wäert. Et géif een deemno vum Recht, sech selwer verdeedegen ze kënnen, Gebrauch maachen, deelt de Militär-Vertrieder Lin Wen-huang mat.

Déi chineesesch Regierung, déi ufangs August ugekënnegt hat, mat de Militärübunge ronderëm Taiwan opzehalen, géif Taiwan duerch hir sëllege Kampffliger ëmmer nach menacéieren, deelt den taiwaneschen Entrepreneur Robert Tsao an engem Schreiwes mat. Dowéinst géif hien elo 33 Milliounen Euro an d'Formatioun vu méi wéi dräi Milliounen zivillen Zaldote stiechen, déi, sollt China eng Kéier an den Taiwan amarschéieren, hiert Land verdeedege sollen.