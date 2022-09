D'Belsch deelt mat, datt den éischten Afepouke-Patient gestuerwen ass. Ob hien elo mam oder um Virus gestuerwen ass, gouf awer net weider präziséiert.

An der Belsch goufe bis ewell 706 Fäll vun Afepounken-Infektioune gemellt. Déi meeschte Fäll an Europa gëtt et iwwerdeems a Spuenien. Hei hu sech méi wéi 6.000 Leit mam Virus infizéiert. Souwuel an Däitschland, wéi och a Frankräich hu sech iwwerdeems ëm déi 3.000 Leit ugestach.

De Gros vun de Betraffene waren engem Rapport vun der belscher Gesondheetsagence Sciensano no männlech an tëscht 31 a 40 Joer al. An deene meeschte Fäll haten d'Leit en Hautausschlag a systemesch Symptomer wéi Féiwer, Middegkeet, Iwwelzegkeet, Duerchfall, Schüttelfrost, Hals- oder Kappwéi.