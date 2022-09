Zanter Jore kritt Peking virgeworf, d'Uigure systematesch ze ënnerdrécken. An engem UN-Rapport ginn et elo Hiweiser op Mënscherechtsverletzungen.

Keng Rechter fir Uiguren? / Rep. Jean-Marc Sturm

D'Uigure sinn eng moslemesch Minoritéit a China. Se gi carrement cougenéiert. Dat sot d'UNO-Kommissärin fir Mënscherechter Michelle Bachelet, an dat 10 Minutten, éiert hiert Mandat eriwwer war. Rieds geet vu Viollen, willkürlechen Arrestatiounen, Folter an aneren onmënschleche Strofen. Den Uigure wieren och soss fundamental Rechter refuséiert ginn, esou den UNO-Rapport. Peking weist all Reprochen zeréck.

Et ass och schwéier erauszefannen, wéi vill Leit betraff sinn. Bei de Vereenten Natioune geet een awer vun iwwer enger Millioun Affer aus. D'Leit goufen aus hire Famillje gerappt a sinn an den Arrest komm, wou se gefoltert goufen.

Peking seet et, géif sech ëm eng Lutte géint Extremisten a potentiell Terroristen handelen an huet all Gespréich mat de Vereenten Natioune refuséiert.

Am Mee gouf et zwar eng UNO-Visitt a China, ma d'Kritik huet sech a Grenze gehalen. Bis eben elo.