De Weekend soll d'Europride zu Belgrad organiséiert ginn. Et wier déi éischte Kéier, datt dëst Evenement an Osteuropa wier.

An engen gemeinsame Bréif appelléieren 145 Membere vum sougenannten Intergroup fir d'Rechter vun der LGBTI-Communautéit vum Europa-Parlament un de serbesche President, fir d'Europride a Serbien wéi geplangt am September z'organiséieren. Den Alexander Vucic wëll dat europäescht Pride-Evenement mam Virwand vun ënnert anerem wirtschaftleche Problemer am Land de Weekend verbidden.

Eng Annonce, déi schonn international kritiséiert gouf. De Lëtzebuerger LSAP-Europadeputéierte Marc Angel erënnert de serbesche Regierungschef u seng Ënnerstëtzung, déi hien den Organisateuren zougestanen hat. Belgrad sollt déi éischt Stad an Südosteuropa sinn, an där eng europäesch Pride-Parade organiséiert gëtt.