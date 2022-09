E Frachtschëff, dat a Richtung Vlissingen ënnerwee war, ass e Méindeg mat engem LNG-Tanker kollidéiert an deelweis ënnergaangen. Elo verléiert et Pëtrol.

Obschonns ee säi Méiglechst gemaach hätt, fir z'evitéieren, datt Pëtrol an d'Mier leeft, konnt een net all Drëps mat der Barrière opfänken, heescht et vun de lokalen Autoritéiten. E Schlepper wier den Ament amgaangen, den Pëtrol aus dem Waasser op ze saugen. Am Ganze si 400 Tonnen Brennes am Tank vum Frachtschëff an et probéiert een, datt esou wéineg wéi nëmme méiglech an d'Mier fléisst.

Eng hollännesch Ekipp ass den Ament am Asaz, fir d'Fuitten am Schëff ze flecken. Fir z'evitéieren, datt nach méi Ueleg an d'Mier fléisst, gëtt och nach eng zweet Barrière opgebaut. An deenen nächsten Deeg kënnt och e Schëff, wat den Tank vum Frachter auspompele soll.