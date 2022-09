Den Ukrain-Krich huet nach net opgehalen, mee Kiew, d’EU an d’USA hoffen, datt d’Sanktioune dem Kreml seng Kapazitéit deen ze finanzéieren ofschwächt.

Iwwerdeems soll et déi russesch politesch Elitten, déi fir de Krich verantwortlech sinn, eppes kaschten a Russland ekonomesch schwächen.

Der russescher Regierung no wäert d’russesch Ekonomie dëst Joer ëm manner ewéi 3% zeréckgoen, also manner ewéi ee sech nach virun enger Woch erwaart hat. Kuerz nom Ufank vum Krich war nach mat 12% gerechent ginn. Den Internationale Wärungsfong huet Enn Juli e Réckgang vu 6% fir dëst Joer virausgesot. De Chômage bleift niddreg bei 3,9% an d’Inflatioun bleift op ee Joer gekuckt héich mat 12-13%. Am Abrëll, wéi de Rubel gefall war, louch d’Präisdeierecht a Russland nach bei 17,8% - dem héchste Stand an 20 Joer. Antëscht huet sech de Rubel erholl an ass mat 0,017 US Dollar de Rubel op engem méi héije Stand ewéi virum Krich. Importer ware staark ageknéckt, mee Russland hätt 6 Méint nom Ufank vum Krich a vun de Sanktiounen nei Weeër fonnt, fir sech déi Produiten ze beschafen, sou d’Noriichtenagence Reuters.

Wat d’russesch Exporter ugeet, do huet Russland gréisstendeels nei Clienten fir seng Energie fonnt, déi net méi an Europa exportéiert gëtt. D’Financial Times notéiert iwwregens, datt well China méi russesche Gas krut, China der EU méi Gas konnt zoukomme loossen. D’Wirtschaftszeitung notéiert, datt d’Ironie wier, datt wann d’EU méi onofhängeg vu Russland gëtt, d’Europäer elo riskéieren méi ofhängeg vu China ze ginn. Am Moment profitéiert Russland vun den héijen Energiepräisser, mä dat kéint just relativ kuerzfristeg sinn.

Am Resumé, sou wéi d’Noriichtenagence Reuters d’lescht Woch geschriwwen huet: De Kollaps vun der russescher Ekonomie ass verhënnert ginn, mee Russland huet ekonomesch Péng. Dorausser kann een och schléissen, datt wat de Krich méi laang dauert, Russland wuel awer ëmmer méi Schwieregkeete kritt deen ze finanzéieren. An och wann de Kollaps verhënnert gouf, sou gëllt dat bis elo a soulaang d’Energiepräisser héich sinn. Laangfristeg riskéiert Russland och wéinst anere Konsequenze vun de Sanktiounen ze leiden ewéi zum Beispill Retarden an der technologescher Entwécklung.

Janis Kluge: E nuancéierten Impakt

“Vun engem Echec vun de Sanktiounen ze schwätzen, wier zu all Ament e Kannerspill, wann ee se un iwwerdriwwenen Erwaardunge moosst”, sou fänkt de Meenungsbäitrag vum däitschen Osteuropa-Expert, de Professer Dr. Janis Kluge vun der „Stiftung Wissenschaft und Politik“ an der Wirtschaftswoche un. An engem Interview mam Professer, deen déi däitsch Regierung verëffentlecht huet, gëtt hien en nuancéiert Bild ewéi ënnerschiddlech den Impakt op déi russesch Wirtschaft jee no Secteur ass. An der Aviatioun oder der Autosindustrie géif quasi näischt goen. Och de Konsum wier agebrach. D‘Geschäft mam Pëtrol dogéint géif boomen.

Ënnert dem Stréch géifen d‘Statistiken eng kloer Sprooch schwätzen. Tëscht Februar a Juni dëst Joer wier déi russesch Ekonomie ëm ronn 6,5% agebrach. De Janis Kluge geet dovunner aus, datt den Impakt ëmmer méi grouss wäert ginn wat méi Zäit vergeet. Déi russesch Ekonomie kéint d‘Kooperatioun mam Westen no komplett ersetzen. Russland géif dowéinst an den nächste Joren däitlech méi aarm an technologesch méi réckstänneg ginn. Déi 6% sinn allerdéngs manner wéi dat wat verschidden Ekonomisten viraus gesot haten.

D‘Sanktioune wierken definitiv, mä leider méi lues wéi geduecht, seet de russeschen Ekonomieprofesser vun der IE Business School zu Madrid. Hie steet mat senger Meenung och net eleng do. Eng ganz Partie Experte si sech eens, datt den Impakt vun de Sanktioune réischt mat der Zäit zum Droe kënnt. Dem Osteuropa-Expert Janis Kluge no hält déi russesch Argumentatioun d‘Strooss net, et géif ee wéinst de Sanktioune manner Gas liwweren. Wa Russland liwwere wéilt, da géif dat zu all Ament an iwwer vill Weeër goen.

Wien treffen d‘Sanktioune méi? Op déi Fro äntwert de Janis Kluge, Russland géing an enger déiwer Rezessioun stiechen an Däitschland dëst an d‘nächst Joer nach ënnert dem Stréch weider wuessen. A Russland géif duerch d‘Repressioun vu kritesche Stëmmen an der russescher Propaganda just manner oppen iwwert déi wirtschaftlech Problemer geschwat. Déi méiglech Rezessioun an Europa wier nëmmen temporär an de Staat kéint hei och geziilt entgéintsteieren. Wärend sech déi russesch Wirtschaft ënner Sanktiounen ni méi ganz erhuele kéint.

Nicholas Mulder: Effikassitéit vu Sanktiounen hänkt vu Kontext of

Sinn ekonomesch Sanktiounen en effikasse Moyen, fir ee Land z’iwwerzeegen e Krich opzehalen? Den US-Professer an Auteur vum Buch «The economic weapon», den Nicholas Mulder, huet an engem Podcast vum Internationale Wärungsfong en Dënschdeg virun enger genereller Äntwert op déi Fro gewarnt.

Wat d’Geschicht a sengen Ae wierklech gewisen hätt, dat ass, datt d’Effete vu Sanktiounen kënne vu Fall zu Fall radikal anescht sinn. Donieft géing et dem Professer vun der Cornell University no och vill vum Timing ofhänken. Déi selwecht Sanktioune géint dat selwecht Land kéinten aner Effeten hunn, wa se just zu engem aneren Zäitpunkt applizéiert ginn.

Aktuell kënnt d’Welt aus der Pandemie eraus an d’global Finanzmäert sinn an engem Zykluswiessel, well d’Zentralbanke jo d’Zënsen an d’Luucht schrauwen. An deem Kontext wier et net dee beschte Moment, fir eppes mat Sanktiounen erreechen, ouni datt dat och negativ Effekter op déi eegen Ekonomie huet, sou den Nicholas Mulder. Dat géing een eben och dorunner erkennen, datt d’ëffentlech Meenung souguer an entwéckelten Ekonomie géing ufänken, sech géint méi Sanktiounen ze dréinen, well dat zu méi héijen Energiepräisser féiert.

Den Unisproff betount awer, datt et Situatioune gouf, an deenen Sanktioune funktionéiert hunn, mee do bräicht een och e bëssen d’Element vun der Chance an eben déi richteg Ëmstänn. Den Nicholas Mulder ënnersträicht donieft, datt Sanktioune géint grouss Ekonomien ëmmer «spill over-Effeten huet, also Effeten, déi sech iwwerdroen. Wéinst der Globaliséierung géingen dann dacks Länner, dorënner schwaach Ekonomien, déi net un de Sanktioune bedeelegt sinn, och Effeten spieren. De Professer plädéiert dowéinst fir global makroekonomesch politesch Mesuren, déi déi negativ Effeten offiederen.