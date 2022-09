An der Provënz Tucumàn an Argentinien ginn et aktuell 9 Fäll vun enger schlëmmer Otemweeerkrankung, där hir Hierkonft nach net gekläert ass.

Aacht vu den Erkrankte sinn oder ware Fleegepersonal vun der Privatklinik. De Coronavirus, Grippevire vun den Typpen Influenza A a B, grad ewéi Hantavire goufen als méiglech Ursaachen ausgeschloss. 3 Persoune si schonn un der Longenentzündung gestuerwen.