Bei enger Ried sot den US-President, datt den "Donald Trump an d'Maga-Republikaner en Extremismus verkierperen", deen d'Grondlage vun den USA menacéiert.

D'Ofkierzung Maga steet fir de Walkampfslogan "Make America Great Again" vum fréiere President a gëtt als Begrëff fir d'Beweegung an de politesche Positionnement vum Trump benotzt.

Zwee Joer virun den nächste Walen ass deemno elo schonn alles op Kampf gepoolt. Bei senger Ried virun der historescher Independence Hall, an där d'Onofhängegkeetserklärung an d'US-Verfassung gestëmmt goufen, huet den Joe Biden den Trump a säi Lager staark kritiséiert. Déi sougenannt "Maga-Republikaner" géingen d'Verfassung net respektéieren, net un d'Rechtsstaatlechkeet gleewen an de Wëlle vum Vollek net unerkennen.

Donieft huet den US-President dem Donald Trump a sengen Unhänger reprochéiert, zu politescher Gewalt unzestëppelen an"d'Gläichheet an d'Demokratie" unzegräifen. An deem Kontext huet den Joe Biden d'US-Bierger opgeruff, sech onofhängeg vun hirer "Ideologie" ze vereenen, fir "eis Demokratie ze verdeedegen".

Am Moment besicht den US-President Biden eng Rei Stied a sengem Heemecht-Bundesstaat Pennsylvania am Oste vum Land, dee bei de Kongress-Tëschewalen am November wuel ee vun den am stäerksten ëmstriddene Bundesstaate wäert sinn. Domat solle Wieler mobiliséiert ginn, fir datt d'Demokratesch Partei am Hierscht hir Majoritéit a béide Kongresskammeren net un d'Republikaner verléiert.