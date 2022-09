Mat enger Fändelsstaang huet den New Yorker de 6. Januar 2021 op e Polizist virum Kapitol ageschloen. Elo muss hien dofir fir 10 Joer an de Prisong.

Et ass déi bis ewell strengst Strof am Kontext vum Stuerm op de Kapitol: De fréiere Polizist Thomas Webster gouf en Donneschdeg vun engem Geriicht an der Haaptstad Washington zu zéng Joer Prisong verurteelt, wéi den US-Justizministère matdeelt.

De 56 Joer ale Mann, deen 20 Joer selwer Polizist war, hat de 6. Januar d'lescht Joer beim Stuerm op de Kapitol mat enger metallener Fändelsstaang op e Polizist ageschloen. Hien huet de Beamten op de Buedem geheit, säi Helm a seng Gasmask ewechgeholl an hie gewiergt, wärend aner Ugräifer de Polizist mat de Féiss gerannt hunn. De Beamten huet bei der Attack, déi op Fotoen a Videoe festgehale gouf, sëllege Blessuren dovu gedroen.

Am Februar 2021 gouf den Thomas Webster festgeholl an am Mee dëst Joer a sechs Punkte schëlleg gesprach ginn, fir déi hien elo fir zéng Joer an de Prisong muss. En FBI-Agent erkläert d'Strofmooss domat, datt hien als fréiere Polizist, "deen en Eed geschwuer huet, d'Verfassung géint all Feinden aus dem Ausland an dem Inland ze verdeedegen", wousst wéi d'Häert vu senger Dot géing ausfalen. Hien hätt bei der Attack op de Kapitol net nëmme säin Eed verroden, mä all Polizisten, "déi all Dag hiert Liewe riskéieren, fir déi amerikanesch Bevëlkerung ze schützen".