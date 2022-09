A Sri Lanka kéint d'Stëmmung nees méi hëtzeg ginn. Dëst, well den Ex-President, deen am Juli virun de Protestanten op Malaysia geflücht ass, rëmkomme wëll.

Der AFP no géif de Gotabaya Rajapaksa aus sengem Exil an Thailand nees gären a säi fréiert Land zeréckreesen. Dofir gouf elo am asiateschen Inselstaat eng Sécherheetsunitéit, déi nëmme fir de fréiere President zoustänneg ass, op d'Been gestallt, fir dësen no senger Arrivée viru senger eegener Bevëlkerung ze protegéieren.

De Gotabaya Rajapaksa ass den éischte President zënter 1978, deen am Sri Lanka fräiwëlleg demissionéiert huet. Hie gëtt dofir verantwortlech gemaach, d'Land an eng uerg Wirtschaftskris gefouert ze hunn. De südasiatesche Staat huet e Scholdebierg vun 51 Milliarden US-Dollar a konnt an der lescht keng Liewensmëttel, Medikamenter oder Brennes méi importéieren, well d'finanziell Mëttel gefeelt hunn.

Lokal Medie fäerten, datt mat der Arrivée vum fréiere President nees op en Neits Onrouen entflame kéinten.