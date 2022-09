Wéi d'Cristina Kirchner en Donneschdeg virun hirer Wunneng zu Buenos Aires vun Unhänger begréisst gouf, huet ee vun hinnen eng Schosswaff op si geriicht.

Den argentinesche President Alberto Fernández huet méi spéit erkläert, datt si nëmmen um Liewen ass, "well aus engem technesch nach net ermëttelte Grond d'Waff mat fënnef Kugele kee Schoss ofginn huet". Den Ugräifer gouf direkt festgeholl.

Op der Tëlee war ze gesinn, wéi déi 69 Joer al Cristina Kirchner aus engem Auto erausgeklommen ass a vu sëllegen Unhänger begréisst gëtt, wéi bemol e Mann eng Waff op de Kapp vun der lénkser Politikerin riicht.

Wéi de Sécherheetsminister méi spéit erkläert, wier de Verdächtege festgeholl ginn an d'Ermëttlunge géinge lafen. Zu engem méigleche Motiv huet de Minister keng Aussoe gemaach. Argentinesch Medie schwätze vun engem 35 Joer ale Brasilianer.

Bei senger Ried op der Tëlee huet de lénkse Staatschef Fernández vum schwéierste Virfall zanterdeem Argentinien "d'Demokratie zeréckkritt" huet geschwat. D'Attentat op d'Vize-Presidentin huet "de soziale Fridden" verännert an Argentinien misst "d'Gewalt an den Haass aus der politescher a medialer Debatt" an aus dem "gesellschaftleche Liewen" verbannen. De Staatschef huet an deem Kontext de Freideg zu engem Feierdag erkläert, fir datt d'Argentinier hir Ënnerstëtzung fir "d'Verdeedegung vum Liewe vun der Demokratie" an hir "Solidaritéit mat eiser Vize-Presidentin" ausdrécke kënnen.

Déi lénksgeriicht Vize-Presidentin Cristina Kirchner, déi tëscht 2007 an 2015 Presidentin vun Argentinien war, ass eng ëmstridde Politiker ronderëm déi d'Spannungen ëmmer méi wuessen. Eréischt d'lescht Woch hat de Parquet an engem Korruptiounsprozess eng Prisongsstrof vun 12 Joer géint d'Kirchner gefuerdert. D'Vize-Presidentin huet d'Reprochen als politesch motivéiert zréckgewisen. No der Fuerderung vum Strofmooss hu sech souwuel Unhänger wéi och Géigner virum Gebai, an deem si lieft, versammelt.