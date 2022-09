Déi 77 Joer al Nobelpräisgewënnerin gouf scho virdru vun der Militärjunta zu 17 Joer Prisong verurteelt. Elo kommen 3 Joer an engem Aarbechtslager dobäi.

D'Aung San Suu Kyi gouf ënner anerem wéinst Walmanipulatioun, illegalem Import vu Funkgeräter, Verstéiss géint d'Corona-Reegelen a Korruptiounsvirwërf schëlleg geschwat.

Nom Militärputsch am Myanmar gouf déi 77 Joer al Fra fir d'éischt ënnert Hausarrest gesat, ier datt si am Juni an de Prisong an der Haaptstad Naypyidaw bruecht ginn ass. An dësem gëtt si vun der Baussewelt isoléiert.

Och vill vun hire politesche Kolleege goufen an der Tëschenzäit inhaftéiert. Am Juli ass esouguer en Deputéierte vun hirer Partei higeriicht ginn. Zanterdeem d'Militärjunta am Myanmar de Pouvoir iwwerholl huet, goufen am Ganzen 2.200 politesch Géigner higeriicht a 15.000 Mënsche festgeholl.