Den ee Mount ale Jong gouf e Freideg zesumme mat der presuméierter Täterin vu Beamten fonnt. Dem Kand geet et den Ëmstänn entspriechend gutt.

De Bëbee war en Donneschdeg am spéiden Nomëtteg an engem Akafszentrum zu Leipzig verschwonnen. Der Police no wier d'Kannerkutsch fir eng kuerz Zäit enger Fra iwwerlooss ginn, déi sech du mat der Kutsch duerch d'Bascht gemaach hätt. D'Fra war deemno keng Onbekannt vun der Famill, weider Detailer goufen net genannt.

Ermëttlunge goufen an d'Weeër geleet.