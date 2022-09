An der Course, fir Premier ze ginn, sinn d'Ausseministesch Liz Truss souwéi de fréiere Finanzminister Rishi Sunak. Als Favoritin gëllt d'Liz Truss.

Wien d'Nofolleg vum Boris Johnson untriede wäert, gëtt iwwerdeems e Méindeg verkënnegt. Iwwert de Weekend géif een nämlech d'Bréif- an d'Online-Stëmme vun den iwwert 200.000 Tory-Memberen auszielen, heescht et aus engem Schreiwes vun der Partei.

De fréiere Premierminister Johnson war Ufank Juli no enge sëllege Skandaler an enger partei-interner Revolt vun all senge Funktiounen zréckgetrueden. Doropshi goufen 10 Kandidaturen, fir Nofollger ze ginn, gestallt, bei deene sech déi béid Spëtzekandidaten Truss a Sunak bis zum Schluss duerchsetze konnten. D'Membere kënnen nach bis 18 Auer Lëtzebuerger Zäit fir hire Favorit ofstëmmen.