Praktesch déi ganz Welt war vun de Wieder-Extremer dëse Summer betraff, déi eng méi schlëmm wéi déi aner.

Et goufe schonn ëmmer staark Dréchente mat verdréchente Felder, wéi zum Beispill am Joer 1976 oder héich Temperaturen am Joer 2003. De Summer 2022 stécht awer besonnesch eraus, well ganz grouss Regiounen iwwert eng laang Period betraff waren. "Dat wier wierklech ongewéinlech", seet de Leader vum Climate Monitoring bei der Weltwiederorganisatioun (WMO) Omar Baddour.

Zéngdausende Hektar Bech sinn a Frankräich an Italien ofgebrannt. Italien hat dëst Joer de wäermste Summer zanter 40 Joer. A Spuenien haten d'Peegele vun de Stauséien eng Baisse vu 36,9 %. Medien no wier dat den niddregste Stand zanter 1995. Donieft hat Frankräich déi bis ewell schlëmmst enregistréiert Dréchent. Duerch d'Waasserknappheet war d'Landwirtschaft och staark betraff. An Däitschland goufen et souvill Sonnestonne wéi nach ni zanter dem Ufank vun den Opzeechnungen.

An Nordamerika gouf et grad ewéi an Europa och eng extrem Hëtzt, Dréchent a sou déif Waasserstänn wéi nach ni. An den USA ware ronn 172 Millioune Mënschen, also méi wéi 55% vun der Bevëlkerung, vum ongewéinlech waarme Summer betraff.

No der extremer Hëtzt am Abrëll an am Mee ass den Norde vun Indien an de Süde vu Pakistan mat staarken Iwwerschwemmunge getraff ginn. Am Pakistan huet et am August dräi Mol sou vill gereent wéi üblech.

Och China huet ënnert der staarker Hëtztwell gelidden. D'Temperature louchen deelweis bei iwwer 40 Grad. Hei gouf et och eng staark Baisse vun de Peegelen.

An der Sahelzon an Afrika hunn 346 Milliounen, also e Véierel vun der Populatioun vun Afrika, duerch d'Dréchent net genuch z'iessen. Dozou kënnt dann nach, dass politesch Instabilitéit a Konflikter zouhuelen.