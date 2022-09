Dobäi fuerderen d'Gemenge méi Fräiheeten, fir géint Fast-Food-Lokaler virzegoen. Weider soll an de Schoulen näischt Ongesondes méi verkaaft ginn.

An enger Etüd vum Januar 2022 huet d'Gesondheetsagence Sciensano rausfonnt, datt d'Iessensoffer an der Ëmgéigend vun de flamännesche Schoulen ze ongesond ass. Der Etüd no sinn zënter 2008 ëmmer méi Uebst- a Geméishändler souwéi Bäckereie verschwonnen an hu Plaz gemaach fir Fast-Food-Chaînen. Am selwechten Zäitraum hätt iwwerdeems d'Iwwergewiicht bei de Jugendlechen zougeholl. E Fait, deen onmëttelbar an Zesummenhang mam Verschwanne vun den traditionelle Geschäfter stoe géing, heescht et weider an der Etüd.

Opgrond vu dëser Etüd wéilten d'flamännesch Gemengen elo gäre selwer decidéieren, wéi eng Butteker a Restauranten an der Géigend vun de Schoulen opmaache kënnen. Allerdéngs wier dëst relativ schwiereg, well d'Gemengen, wa si Lizenzen erausginn, nach net tëscht gesondem an ongesondem Iessen ënnerscheede kéinten. Do misst d'europäesch Gesetz geännert ginn, fir datt een d'Gesetz och an der flamännescher Géigend vun der Belsch adaptéiere kéint, heescht et vum Verband vun de flamännesche Stied a Gemengen.

Kritiker halen dës Iddi allerdéngs fir nëmme schwéier ëmsetzbar. E Schoulëmfeld géif nämlech meeschtens an enger Wunngéigend entstoen, an do kéint ee kengem virschreiwen, wéi gesond oder ongesond d'Restauranten dierfte sinn.