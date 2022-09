Zanter Méint geet d'Regierung am Iran erëm verstäerkt géint d'Bahai, eng reliéis Minoritéit, vir. Gleeweger musse fäerten, hir Relioun oppen auszeliewen.

Repressioune Bahai-Communautéit / Rep. Sabrina Backes

Fir d'Unhänger vum Bahai-Glawe sinn Ënnerdréckungen a Persecutiounen net nei. Hir Haiser gi gestiermt, Land gëtt confisquéiert, Leit ginn ouni Grond verhaft oder verschwannen einfach. D'Sabrina Backes huet mat engem Vertrieder vun der Bahai-Communautéit zu Lëtzebuerg iwwer d'Hannergrënn geschwat.

D'Reliounsgemeinschaft, déi am Iran gegrënnt ginn ass, gëtt et zënter dem 19. Joerhonnert. An op d'mannst genee sou laang ginn hir Unhänger am Iran selwer och schonns verfollegt. Wéi sech déi Repressioune weisen, erkläert de Jean-Pierre Schmit vun der Bahai-Communautéit zu Lëtzebuerg:

"Dat huet ganz vill verschidde Formen, zum Beispill gi Bahai net op d'Universitéit gelooss, Bahai kënnen net am Secteur public schaffen, d'Bahai kréie keng Identifikatiounsnummer, wéi bei eis déi vun der Securité sociale. Si kréie keng Nummer, fir kënnen Deklaratiounen ze maachen, fir kënnen ee Geschäft ze grënnen, déi ekonomesch Grondlag gëtt ewechgeholl. D'Bahai ginn ugeklot an dann hänke gelooss a festgeholl. Willkürlech. Do ass kee Bahai am Iran, deen do net touchéiert ass."

De wichtegste Message vun der Bahai-Relioun ass, datt all Mënsche solle vereent sinn an déi nämmlecht Rechter sollen hunn. Se baséiert op dem Glawen, datt et just ee Gott gëtt an datt all Reliounen eng Eenheet solle bilden. Ronn 8 Mio. Gleeweger ginn et weltwäit, dovunner eng 500 zu Lëtzebuerg.

An de leschte Wochen a Méint kënnt et ëmmer méi zu Schikanen, Poursuitten an Arrestatioune vun de Bahai. Iwwer d'Grënn, wisou des erëm méi heefeg ginn, kéint een nëmme spekuléieren:

"E Reproche, deen dacks widderholl gëtt, ass, dass d'Bahai Spiounen aus Israel wieren. Dat huet awer guer kee Bestand. Dat gëtt warscheinlech als Argument opgefouert, well de Weltzentrum vun de Bahai zu Haifa an Israel ass, par contre ass deen do zanter iwwer 100 Joer an do ass et Israel nach guer net ginn."

E weidere Problem wier dem Jean-Pierre Schmit no, datt an engem totalitäre Staat wéi dem Iran d'Relioun, an dësem Fall den Islam, géing als Muechtinstrument mëssbraucht ginn

"Do ass d'Relioun e Muechtinstrument, fir Leit ze ënnerdrécken. A wann, dann eben eng nei Relioun kënnt, oder eng nei Declinaisoun vun der Relioun, déi seet: Nee, dem Klerus si mer näischt schëlleg, mer si Gott eppes schëlleg, mer hunn en eegent Gewëssen a mer gleewen un d'Gläichheet vu Mann a Fra an d'Relioun kann net géint d'Wëssenschaft goen, da stellt dat déi Muechtverhältnisser a Fro."

An deem Zesummenhang fuerdert d'Bahai Gemeinschaft och nach eng Kéier d'Iranesch Regierung dozou op, sech un d'Charta vun de Mënscherechter ze halen. Wann dëst net geschéie géing, misst sech d'international Communautéit amëschen a méi Drock op den Iran ausüben.