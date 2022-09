D'Leit hate probéiert, fir iwwert de Floss vu Mexiko aus an déi texanesch Grenzstad Eagle Pass ze kommen.

37 Mënsche konnte gerett ginn, ma fir aacht Leit koum all Hëllef ze spéit, dat melle verschidden US-Medien. D'Migranten hate probéiert, iwwert de Rio Grande, a Mexiko Rio Bravo genannt, an d'USA anzereesen. Ma staarke Reen an en héije Peegel vum Floss hunn zu enger staarker Stréimung gefouert, déi d'Leit ënnerschat haten.

An de leschte Méint ass d'Zuel vu Leit, déi probéieren, fir illegal an d'USA anzewanderen, op engem héije Stand. Den US-President Joe Biden wollt jo d'Reegelungen, déi säi Virgänger Donald Trump a Kraaft gesat hat, manner streng maachen, ma dëst gouf nach all Kéiers vun US-Geriichter verhënnert. Mat der Erklärung vun der Pandemie goufe bis ewell vill Migranten ouni Pabeieren un den US-Grenzen ofgewisen. Si krute mol net d'Méiglechkeet, fir eng Demand op Asyl ze stellen.

Et kënnt ëmmer nees zu Doudesfäll am Grenzfloss tëscht den USA a Mexiko, esou US-Medien. A well aktuell d'Méiglechkeet, fir legal an d'USA ze kommen, bal net ginn ass, probéieren et vill Leit iwwer ganz geféierlech Weeër. Am Juni eréischt sinn 53 Migranten ëm d'Liewe komm, déi probéiert haten, an engem Camion iwwert d'Grenz geschmuggelt ze ginn. D'Gefier gouf, mat de Läiche vun de Leit dran, bei héijen Temperaturen an Texas erëmfonnt.