"Wat mir gesinn, ass méi staark wéi alles, wat mir bis elo fir méiglech gehalen hunn" seet de Schwäizer Gletscherfuerscher Matthias Huss.

De Verloscht vun Äis an der Schwäiz, grad bei méi klenge Gletscher, ass dëst Joer extreem. Um Corvatsch-Gletscher am Südoste vun der Schwäiz si Schichte geschmolt, déi zanter ronn 7.000 Joer do louchen.

Mam Schmëlze vum Äis verännert sech och d'Landschaft an der Regioun. "D'Äis, wat virdru scho ganz dënn war, verschwënnt op ville Plazen" esou den Huss. Um Corvatsch wiere verschidde Äisplazen, déi zanter dausende vu Joren existéieren, bal komplett verschwonnen.

Aus Éisträich ginn et ganz änlech Meldungen. E Gletscher an Tirol, deen zanter Joerzéngte vu Wëssenschaftler observéiert gëtt, schmëlzt aktuell esou séier, wéi nach ni virdrun. Der Uni Innsbruck no huet e Gletscher am Öztal dëst Joer ronn 5 Prozent vu sengem komplette Volume verluer.