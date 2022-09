Bei schwéieren Donnerwieder sinn am Oste vum Land 24 Persounen ëm d'Liewe komm.

Wéi de Katastropheschutz matdeelt, wieren am Bundesstaat Bihar e Freideg 11 Persoune gestuerwen, déi zwee Deeg virdrun 13. Bei deene meeschten Doudesaffer handelt et sech ëm Baueren, déi vum Blëtz getraff goufen.

Bannent de Méint Juni, Juli, August a September schloe Blëtzer an Indien heefeg an. Statistiken no sinn am Joer 2019 bal 2.900 Leit op dës Manéier ëm d'Liewe komm.