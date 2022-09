D'Manifestanten hunn eng iewescht Grenz fir Energiepräisser gefuerdert.

An der tschechescher Haaptstad hunn e Samschdeg Zéngdausende Mënsche géint d'Politik vun hirer Regierung demonstréiert. D'Maniff war vun enger Rei rietsnationale Gruppen organiséiert ginn. D'Leit hunn eng iewescht Grenz fir Energiepräisser gefuerdert. Ausserdeem sollt d'Regierung sech bannent der Nato an der EU méi fir déi national Interessie vum Land staark maachen. E Freideg hat déi tschechesch Regierung eréischt e Mësstrauensvott am Parlament iwwerstanen. D'Oppositioun hat dem President reprochéiert, näischt géint d'Inflatioun an d'Präishausse bei der Energie gemaach ze hunn.