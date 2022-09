De Republikaner huet sengem Nofollger reprochéiert, "déi béisaartegst" an "haasserfëlltst" Ried an der Geschicht vun den US-Presidente gehalen ze hunn.

Den Donald Trump huet op eng Ried vum aktuelle President Joe Biden reagéiert an hien ëffentlech als "Staatsfeind" bezeechent. Den Trump huet dem Biden viru senge Supporter virgeworf, "déi béisaartegst" an "haasserfëlltst" Ried an der Geschicht vun den US-Presidente gehalen ze hunn. De Republikaner huet sech dobäi op dem Joe Biden seng Ried vun en Donneschdeg bezunn, an där hie gesot huet, säi Virgänger an d'Trump-Supporter wieren eng Menace fir d'Demokratie an den USA. "Den Donald Trump an d'Maga-Republikaner verkierperen en Extremismus, deen d'Fundamenter vun eiser Republik menacéiert", huet den Demokrat virum historesche Gebai Independence Hall gewarnt. "Maga" ass d'Ofkierzung vum Donald Trump sengem leschte Walslogan "Make America great again".

Gekontert huet den Ex-President mat de Wierder: "D'Republikaner an der Maga-Beweegung sinn net déijéineg, déi eis Demokratie versichen z'ënnergruewen (...) Mir sinn déijéineg, déi versichen, eis Demokratie ze retten (...) D'Gefor fir d'Demokratie kënnt vun de radikale Lénksen, net vun de Rietsen."

Dëse rhetoreschen Duell op Distanz war ronn zwee Méint virun de sougenannten Tëschewalen den 8. November, bei deenen dat komplett Representantenhaus wéi och en Deel vum Senat zu Washington nei gewielt gëtt. Och wann d'Demokraten an der Lescht zougeluecht hunn, kéint et duerchaus sinn, dass si trotzdeem d'Majoritéit op béide Plaze verléiere wäerten. Sollt dat de Fall sinn, wäert den Joe Biden et wärend der zweeter Hallschent vu senger Amtszäit däitlech méi schwiereg hunn.