De jonke Mann aus Bayern war op d'Lokomotiv vun engem Zuch geklommen, dat bei Schärding. Dobäi koum et wuel zu engem Accident mat enger Stroumleitung.

Den 19 Joer ale Mann huet sech dobäi schwéier Brandblessuren zougezunn. Weider Detailer wollt d'Police awer bis ewell net matdeelen.

E Samschdeg goufen d'Pompjeeën alarméiert, wéi en Zeie matkritt hat, datt et haart geknuppt hat an hien "Luucht" gesinn hat opblëtzen. D'Rettungsdéngschter koumen op d'Plaz, well si gemengt hunn, eng Lokomotiv géif brennen. Ma amplaz vum Brand hu si de jonke Blesséierten net wäit ewech vun de Schinnen entdeckt. Der Police no wier hien widder d'Héichspannungsleitung komm. Den 19 Joer alen Däitsche koum mat engem Rettungshelikopter an e Spidol op Wien.