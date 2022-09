An engem Viruert vun Dublin hu sech der Police no "gewaltsam an traumatiséierend" Zeenen ofgespillt.

Dobäi sinn zwee Kanner an eng Jugendlech ëm d'Liewe koum. D'Rettungsekippen hunn d'Schwësteren nach an d'Spidol konnte bréngen, wou si un hire Blessure gestuerwe sinn. E weidere Jugendleche koum och an d'Spidol, seng Verletzunge waren awer net liewensgeféierlech. Op der Plaz gouf e jonke Mann ëm déi 20 Joer verhaft. Wat genau an der Nuecht op e Sonndeg am Viruert Tallaght vun Dublin virgefall ass, ass nach onkloer. D'Polizisten hu vun engem "gewaltsamen an traumatiséierenden" Virfall geschwat. D'Mamm vun den dräi Schwësteren huet misste medezinesch behandelt ginn. D'Police huet Ermëttlungen opgeholl. All d'Leit, déi un dëser Dot bedeelegt waren, solle sech géigesäiteg kennen. No weidere Verdächtege gëtt aktuell net gesicht.