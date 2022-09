Den däitsche Bundespresident Frank-Walter Steinmeier hat säin israeleschen Homolog Isaac Herzog empfaangen. Et goung ëm d'Attentat vun 1972 zu München.

De Bundespresident Frank-Walter Steinmeier huet virum israeleschen President Isaac Herzog betount, dass et fir sech ze schummen wär, dass Däitschland 50 Joer gebraucht huet, fir d'Famill a Frënn vun den israeleschen Affer vun den Attentater wärend den olympeschen Spiller 1972 zu München ze indemniséieren.

Den Isaac Herzog ass an Däitschland fir d'Commemoratiounsfeier e Méindeg.

De 5. September viru 50 Joer waren aacht arméiert Persoune vum militante Palestinensergrupp Black September an d'Appartement vun der israelescher Ekipp am olympeschen Duerf gestiermt. 11 Israelie goufen ëmbruecht an 1 Polizist. 5 Ugräifer koumen och ëm d'Liewen.