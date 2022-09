15 Leit goufe blesséiert. D'Doten hu sech op 13 Plazen an der Provënz Saskatchewan ofgespillt, zum Deel an engem Reservat fir déi indigene Populatioun.

Den Ament gëtt no 2 presuméierten Täter gesicht, 2 Männer vun 31 an 30 Joer, déi sech an engem SUV duerch d'Bascht gemaach hunn. D'Motiv vun der Dot ass onkloer.

Der Police no géing et sou ausgesinn, wéi wa verschidden Affer geziilt, anerer zoufälleg ausgesicht gi wieren.

De kanadesche Premierminister Justin Trudeau huet sech schockéiert gewisen an den Affer an hire Famillen a Frënn gesot, hie wier a Gedanke bei hinnen.