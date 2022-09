Nodeems quasi all d'Stëmmen ausgezielt goufen, hu sech 62 Prozent vun de Wieler géint d'Moderniséierung ausgeschwat.

An der Reform waren ënnert anerem nei Rechter fir déi indigene Populatiounen am südamerikanesche Land virgesinn, d'Recht op Ofdreiwen an d'Verankere vum Ëmweltschutz am Grondgesetz.

Déi aktuell chilenesch Verfassung kënnt nach aus der Zäit vun der Militärdiktatur.

Den Ustouss fir e méi progressiven Text koum no landeswäite Protester 2019, bei deenen ënnert anerem d'Verfassung fir ëmmer méi grouss sozial Ongläichheete verantwortlech gemaach gouf.

Déi 388-Artikel-laang Propositioun gouf awer als kontrovers ugesinn a war fir d'Wieler schwéier ze verstoen.