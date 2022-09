Dëse Méindeg ass den éischten Aarbechtsdag am neie Logistikzenter vun Amazon. Et ass eng vun de gréissten Aarbechtsplaze vu Kaiserslautern.

Amazon no start dat neit Logistikzenter mat ronn 400 Mataarbechter. Dobäi soll et allerdéngs net bleiwen: Schonn elo goufen 1.200 Aarbechtsverträg ënnerschriwwen. An Zukunft kéinten hei bis zu 1.800 Leit eng Aarbecht fannen.

Et gouf en dräistellege Milliounebetrag an den neie Logistikzenter investéiert, esou Amazon. Et ass elo den drëtten Zenter a Rheinland-Pfalz, no Koblenz a Frankenthal. Zu Contwig soll den nächste Logistikzenter entstoen.

De Mindestloun soll bei 12,95 Euro brutto d'Stonn leien. No 12 an 24 Méint géif d'Paie automatesch erhéicht ginn. D'Gewerkschaft Verdi kritiséiert Amazon zanter Joren dofir, Tarifverträg ze refuséieren.