Bei engem Äerdbiewe vun der Stäerkt 6,6, sinn am südwestleche Sichuan a China op d'mannst 7 Persounen ëm d'Liewe komm.

Dat mellen déi chinesesch Autoritéiten. Deemno soll sech den Epizentrum nëmme ronn 40 Kilometer vum Kanton Luding befannen. Nieft 7 Doudege soll et och een immens héije Materialschued ginn.

D'Äerdbiewe konnt och ronn 200 Kilometer weider an der Metropol Chengdu gespuert ginn, wou sech d'Awunner wéinst der Covid-19-Pandemie aktuell am Confinement befannen. Weider heescht et, Leit wieren aus Panik aus hiren Haiser geflücht.

Am Mee 2008 gouf d'Provënz Sichuan vun engem Äerdbiewe mat enger Stäerkt vu 7,9 getraff. Knapp 70.000 Mënsche sinn hei ëm d'Liewe komm, bal 18.000 Persoune goufe vermësst.