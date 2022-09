Dem Verdeedegungsministère zu Taipeh no, wier dat Routine. Bei den Übunge sinn ënnert anerem Kampfhelikopter aus den USA am Asaz.

D'Spannungen tëschent China an der demokratescher Inselrepublik huelen zou, dofir huet Taiwan lo mat neie Militärmanöver ugefaangen. Deemno komme bei den Übunge Kampfhelikoptere vum Typ Super Cobra an Apache an den Asaz. D'Manöver solle bis en Donneschden daueren.

D'Lag an Taiwan huet sech zanter dem Besuch vum Nancy Pelosi, der Präsidentin vum US-Representantenhaus, weider ugespaant. China gesäit Taiwan als Deel vun der Volleksrepublik un, Taiwan gesäit sech als onofhängegt Land.

Ëmmer nees drénge chineesesch Militärfliger an d'Loftiwwerwaachungszon vun Taiwan an. Och Militärschëffer sinn ëmmer rëm virun der Küst vun Taiwan ze gesinn.

D'USA hu sech viru Joerzéngten als Verdeedegungskraaft vun Taiwan verflicht. E Freideg gouf eréischt bekannt, dass Waffen am Wäert vun 1,1 Milliarden US-Dollar verkaaft goufen. Als Reaktioun huet Peking Géigemoossnamen ugekënnegt. Trotz dëser Menace reesen ëmmer nees US-Politiker an Taiwan.