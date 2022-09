Fir ze garantéieren, dass sech Fraen am Iran un dat neit Kappduch-Gesetz halen, sollen elo Kameraen an den Asaz kommen.

Domat sollen an Zukunft Fraen identifizéiert ginn, déi hire Kapp guer net, oder net wéi virgesinn, bedecken.

Ënnerschiddlech Medie beruffe sech dobäi op e Video vun engem héichrangegen iranesche Regierungsbeamten, an deem dëse vun enger entspriechender Software schwätzt. Dës soll da mat Hëllef vu Kameraen, déi op ëffentleche Plazen oder Verkéiersmëttelen installéiert sinn, Fraen identifizéieren, déi hiert Kappduch net virschrëftsméisseg droen.

Onkloer ass, ob den Iran déi néideg Technik wëll selwer entwéckelen oder net. Experte bezweifelen, dass d'Land an der Lag ass, dës Iddi ëmzesetzen.

Réischt kierzlech gouf vum iranesche President Ebrahim Raisi en Dekreet ënnerschriwwen, dee Fraen nach méi streng dozou verflicht, sech den iranesche Virschrëften no unzedoen. Et koum doropshin am ganze Land zu Protester.