D'Land am Oste vun Afrika huet mat enger historescher Dréchent, an dofir mat enger Hongersnout ze kämpfen, seet den UNO-Koordinator Martin Griffith.

Déi rezentst Date weise konkret, dass et vun Oktober bis Dezember eng Hongersnout am Süde vum Land wäert ginn. D'Bezierker Baidoa a Buurhakaba solle betraff sinn. Der UNO no wieren 213.000 Leit am Land vum Hongerdoud menacéiert.

Am Somalia gouf et dëst Joer déi schlëmmst Dréchent zanter 40 Joer. Ronn 7,8 Millioune Mënschen, bal d'Hallschent vun der Populatioun, hunn der UNO no net genuch z'iessen. Hëllefsorganisatioune fäerten elo eng änlech Hongersnout wéi 2011, wou 260.000 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn.