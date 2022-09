Nodeems den Oppositiounschef Raila Odinga géint dat ëmstriddent Walresultat an Appell gaangen ass, gouf dëse vum Ieweschte Geriichtshaff refuséiert.

Domat huet de fréiere Vizepresident William Ruto d'Wale vum 9. August mat 50,5% vun de Stëmme fir sech entscheet an ass lo offiziell kenianesche President.

Wéi déi Virsëtzend Riichterin Martha Koone e Méindeg erkläert huet, wier d'Decisioun eestëmmeg gefall. Dem Ruto säi Géigekandidat, den Oppositiounschef Raila Odinga, ass nämlech géint d'Walresultat an Appell gaangen, dëst wéinst presuméierten "Onreegelméissegkeete" wärend de Walen.

Ënner anerem gëtt aus sengem Lager behaapt, dass d'Servere vun der Walkommissioun gehackt goufen. Dem Ieweschte Geriichtshaff no géifen et heifir allerdéngs net genuch Beweiser ginn.

De Rail Odinga huet iwwerdeems ugekënnegt d'Decisioun vum Geriicht z'acceptéieren, och wann hien a seng Unhänger net mat dëser averstane sinn.

Zanter 2002 ass quasi all Elektioun am ostafrikanesche Land ëmstridde gewiescht. Besonnesch an de Joren 2007 an 2008 haten déi deemoleg Walresultater gewalttäteg Konflikter ausgeléist, bei deene méi wéi 1.100 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn.