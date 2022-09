Am Prozess ëm de Mord un engem 20 Joer alen Tankstellemataarbechter, gouf vum Parquet liewenslaange Prisong fir de 50 Joer alen Täter gefuerdert.

Am September 2021 krut de Beschëllegte Sträit mat engem Mataarbechter vun der Bensinnsstatioun, dëst well hie refuséiert hat, fir an der Tankstell eng Mask unzedoen. No enger verbaler Ausenanersetzung huet de Mann d'Pompelstatioun verlooss, ier en du mat enger Pistoul zeréckkoum an den 20 Joer ale Mataarbechter erschoss huet.

De 50 Joer alen Täter huet d'Dot zouginn a betount, dass et him Leed deet.