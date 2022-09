Fir d'éischte Kéier huet Israel zouginn, dass déi US-palestinensesch Journalistin "mat grousser Probabilitéit" duerch israelesch Kugelen ëm d'Liewe koum.

Wéi déi israelesch Arméi e Méindeg matgedeelt huet, wier et immens warscheinlech, dass "Abu Akle aus Versi vu Schëss vun der israelescher Arméi getraff gouf, déi op Verdächteger geschoss goufen, déi als bewaffent palestinensesch Kämpfer identifizéiert goufen".

D'Journalistin vun Al-Jazeera ass am Mee am Westjordanland erschoss ginn, wéi si vun engem israeleschen Asaz an engem Flüchtlingslager bericht huet. Dëst, obwuel si eng Vest mat der Opschrëft "Presse" unhat. Wärend déi palestinensesch Autoritéiten Israel beschëllegt hunn, d'Abu Akle express ëmbruecht ze hunn, hat déi israelesch Arméi uginn, d'Origine vun den déidleche Schëss net kloer kënnen ze benennen.

D'israelesch Arméi huet de Virfall entretemps bedauert a sech entschëllegt, allerdéngs och betount, dass dat Ganzt net virsätzlech geschitt wier an een net vun engem Verbrieche schwätze kéint, "dat d'Aleedung vun enger strofrechtlecher Ënnersichung géing rechtfäerdegen".

D'Famill vum Abu Akle hat e Méindeg matgedeelt, Israel géing sech weigeren, fir Responsabilitéit fir de Mord z'iwwerhuelen an huet och eng "glafwierdeg" Ënnersichung duerch d'USA gefuerdert.