Säi Brudder wier weider op der Flucht, huet d’Police confirméiert.

Et wier méiglech, dass et e Sträit gouf, an een den aneren ëmbruecht hätt. Dat wier awer nach Spekulatioun, sou eng Porte-parole.

Bei enger Serie vu Messerattacke waren 10 Leit ëmkomm, an 18 goufen deels schwéier blesséiert. D’Hannergrënn si weider onkloer.

De Mann dee gesicht gëtt heescht Myles Sanderson. Hie war ënnert anerem wéinst Déifstall zu 5 Joer Prisong verurteelt ginn a gouf zanter Mee gesicht, well e sech net u seng Bewärungsoploe gehalen hat.