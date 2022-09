Virdrun hat de Boris Johnson an enger Privataudienz bei der Monarchin säi Récktrëtt erkläert.

Béid Politiker hate sech an e Schlass an d'schottesch Highlands deplacéiert, wou d'Queen sech den Ament ophält. De Boris Johnson huet virdrun a senger leschter Ried an der Downing Street senger Nofollgerin Ënnerstëtzung zougesot.

Ob et e politesche Comeback vum Johnson wäert ginn, ass net kloer.

D'Liz Truss gëllt als riets Brexit-Hardlinerin. Si huet annoncéiert, datt si eng ganz Rei EU-Reegelunge wëll ofschafen, déi nach bestinn.

D'Liz Truss ass déi drëtt Fra un der Spëtzt vun der brittescher Regierung no der Margaret Thatcher an der Teresa May.