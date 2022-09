Mataarbechter vu Liberty Steel an der Belsch sinn um Mëttwoch op Namur gefuer, fir hir Angscht ëm d'Zukunft vum Betrib auszedrécken.

Zu Namur ass et eng Entrevue tëscht de Gewerkschaften an de wallouneschen Autoritéiten. Busse mat 300 bis 400 Mataarbechter hate sech deplacéiert. Et géif een eng weider Liquidatioun fäerten an dofir sollt d'Région Wallonne der Entreprise hëllefen, esou den Appell vun den Demonstranten.

D'Gewerkschafte fuerderen vu Liberty Steel, de Site zu Léck ofzestoussen. Et géif sécher aner Acteuren, déi um Site interesséiert wieren an e reelle Plang fir d'Zukunft vum Betrib hätten. Bei Liberty Steel zu Léck schaffen eppes méi wéi 650 Leit.

Och hei am Land fuerderen d'Gewerkschafte vu Liberty Steel, de Site ze verkafen. Hei schaffe gutt 160 Leit fir de Stolproduzent.